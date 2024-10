Sondaże prezydenckie w USA. Przewaga Harris maleje

Według sondażu opublikowanego przez agencję Reutera, Kamala Harris prowadzi nad Donaldem Trumpem stosunkiem głosów 46 proc. do 43 proc. Z kolei w badaniu, na które powołało się "New York Times" przewaga kandydatki Demokratów nad kandydatem Republikanów wynosi 49 proc. do 46 proc. Media zwracają uwagę na to, że różnica między kandydatami stopniowo maleje, obecnie mieści się w granicy błędu statystycznego. We wrześniowym sondażu Harris wyprzedzała Trumpa o sześć punktów procentowych.

W sondażu Reuters/Ipsos 53 proc. respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że "imigranci, którzy nielegalnie przedostali się do USA, są zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego". 41 proc. badanych nie zgodziło się z tym zdaniem.

Wybory prezydenckie w USA

Bitwa o Biały Dom rozegra się w siedmiu kluczowych stanach, nazywanych wahadłowymi, w których wyborcy nie mają historycznie zdefiniowanych preferencji politycznych. Chodzi o stany: Wisconsin, Pensylwania, Georgia, Karolina Północna, Arizona, Nevada oraz Michigan. W nich poparcie dla Kamali Harris i Donalda Trumpa rozkłada się po równo.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 5 listopada.

Trump: Kamala Harris kłamie

Donald Trump udzielił wywiadu Telewizji Republika. Prowadzący Michał Rachoń zapytał m.in. o przesłanie do Polaków. – Kocham Polaków. Jak wiecie, byłem w Polsce, a nasze relacje są niezwykłe – powiedział były prezydent USA, przypominając swoje słynne wystąpienie w Warszawie w 2017 r. – Druga strona nie lubi Polaków, nie lubi religii, nic im się nie podoba. Mam nadzieję, że Polacy pójdą na wybory i zagłosują na kogoś, kto popiera ich wartości w sprawie religii, życia i etyki pracy – oznajmił.

Kandydat Republikanów zaznaczył, że sugestie Kamali Harris jakoby jako prezydent USA mógł porzucić Polaków są kłamstwem. – Nikt nie zrobił dla Polaków tyle, co ja. Kamala Harris kłamie – podkreślił.

