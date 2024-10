Odszkodowania dla powodzian są opodatkowane. Ministerstwo proponuje zmianę

"Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) od odszkodowań z tytułu ubezpieczeń majątkowych, otrzymanych w związku z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. przez podatników – poszkodowanych w związku z powodzią we wrześniu 2024 r." – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Dotyczyć będzie zatem osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które na skutek powodzi doznały szkód majątkowych lub utraciły, choćby czasowo, możliwość korzystania z posiadanej nieruchomości lub lokalu.

Projekt zakłada, że zaniechanie poboru miałoby zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 12 września 2024 r. do końca 2026 r.

Pozwoli to na objęcie rozporządzeniem okresu od pierwszego dnia powodzi, w perspektywie następnych 2 lat podatkowych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, podano także.

Walka ze skutkami powodzi

Premier zapowiedział, że Rada Ministrów przyjmie uchwałę, która pozwoli koordynować działania związane z usuwaniem skutków powodzi. – To pozwoli ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu skuteczniej koordynować przede wszystkim strumienie pieniędzy, tak żeby one trafiały w sposób optymalny i uzgodniony z miejscowymi środowiskami. Nikomu nikt nie będzie zabierał kompetencji. Rolą ministra Kierwińskiego jest koordynowanie, ułatwianie nam jako zespołowi tej pracy – przekazał Tusk. Szef rządu poinformował również, że powstanie zespół ds. odbudowy po powodzi. – Będzie organem pomocniczym Rady Ministrów i będzie wspierał ministra Kierwińskiego w codziennym zarządzaniu tym dramatycznym problemem – zaznaczył.

Głos zabrał także Marcin Kierwiński. – Zasiłki pomocowe wypłacane są na bieżąco. Wojewodowie wypłacili już ok. 200 mln zł. Do wypłaty czeka kolejne 13 mln zł. Najpóźniej jutro te pieniądze trafią do poszkodowanych – oznajmił pełnomocnik rządu.

