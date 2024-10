Papież Franciszek: Duch Święty posługuje się modlitwą i sporami

W środę 9 października odbyła się kolejna z cyklu katechez o Duchu Świętym. Papież Franciszek przypomniał o działaniu Ducha Świętego w życiu Kościoła i wiernych.

Duch Święty działa w sposób "synodalny"

– Duch Święty działa na rzecz jedności – w większości przypadków – poprzez dyskretne działanie, z poszanowaniem czasu i ludzkich różnic, posługując się osobami i instytucjami, przez modlitwę i spory. W sposób, powiedzielibyśmy dzisiaj, synodalny – powiedział Papież Franciszek. Nawiązał tym samym do trwającego w Rzymie Synodu o synodalności.

– Duch Święty jest Tym, który zapewnia powszechność i jedność Kościoła – ocenił papież. Dodał, że Kościół jest znakiem jedności między narodami. – Duch Święty nie działa na rzecz jedności Kościoła z zewnątrz; nie ogranicza się do nakazywania nam trwania w jedności. On sam jest "więzią jedności" – mówił dalej Franciszek.

Franciszek: Jedności nie osiąga się przy stole, ale w życiu

– Jedność Kościoła jest jednością między osobami i nie osiąga się jej przy stole, ale w życiu (...) jest ona tak trudna do osiągnięcia, że nawet w małżeństwie i rodzinie jedność i zgoda są jednymi z najtrudniejszych rzeczy do osiągnięcia, a jeszcze trudniejszymi do utrzymania – przypomniał papież podczas środowej katechezy.

Ojciec Święty przytoczył również słowa św. Augustyna – "czym dusza dla ciała, tym Duch Święty dla ciała Chrystusowego, którym jest Kościół". Zaznaczył, że "jedność Pięćdziesiątnicy, według Ducha, dokonuje się wówczas, gdy człowiek stara się postawić w centrum Boga, a nie samego siebie".

