Abp Gądecki złożył rezygnację. Papież Franciszek podjął ważną decyzję

W związku z tym, że abp Stanisław Gądecki kończy 19 października 75 lat, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, powinien złożyć na ręce papieża rezygnację z zajmowanego urzędu.

Ojciec Święty Franciszek zdecydował, że abp Gądecki będzie pełnił dotychczasową posługę arcybiskupa poznańskiego nunc pro tunc, czyli do momentu ogłoszenia nominacji następcy.

Koniec pewnej ery w polskim Kościele

Konferencja Episkopatu Polski opublikowała list metropolity poznańskiego. "Drodzy Archidiecezjanie! Wkrótce – dnia 19 października 2024 roku – ukończę 75. rok życia. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 401 § 1) dnia 29 czerwca br. złożyłem – na ręce papieża Franciszka – rezygnację z zajmowanego urzędu. Ojciec Święty zadecydował, bym pełnił dotychczasową posługę nunc pro tunc, czyli do momentu ogłoszenia nominacji mojego następcy. Decyzja ta została mi przekazana przez abp. Antonio Guido Filipazzi, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, dnia 16 września br. Dzieląc się z Wami tą wiadomością, chciałbym najpierw złożyć »dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za Was wszystkich« (Rz 1,8), a następnie prosić o modlitwę do Ducha Świętego w intencji mojego następcy, kolejnego pasterza naszej archidiecezji. Niech wstawiennictwo Matki Bożej i świętych patronów archidiecezji poznańskiej – św. Stanisława Biskupa, św. Urszuli Ledóchowskiej i bł. Bogumiła – wyprosi nam u Boga łaskę wyłonienia kapłana, który jest: »miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki« (Tt 1,8-9). Dziękując Wam wszystkim za dotychczasową współpracę, z serca Wam błogosławię" – czytamy.

Abp Stanisław Gądecki na czele archidiecezji poznańskiej stał od 2002 r. Mianował go papież Jan Paweł II. W latach 2004-2014 abp Gądecki był zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 2014-2024 – przewodniczącym. Ze stanowiska szefa KEP zrezygnował w marcu bieżącego roku, zastąpił go abp Tadeusz Wojda.

