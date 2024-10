Dziennikarka TVP Info kontra Kaczyński. Prezes PiS odpowiedział

Dziennikarka TVP Info Justyna Dobrosz-Oracz zapytała na korytarzu w Sejmie Jarosława Kaczyńskiego, czy to prawda, że zapadła decyzja, aby kandydatem PiS na prezydenta był Karol Nawrocki, obecny prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

– Nie ma w tej chwili kandydata na prezydenta, co do którego mógłbym powiedzieć, że albo jest jakaś decyzja, ta ostateczna, albo ja mam osobiste przekonania – oświadczył Kaczyński w drodze na posiedzenie.

Na pytanie, czy niepokoi go "szemrana przeszłość bokserska" Nawrockiego, prezes PiS nie odpowiedział.

Wybór kandydata PiS na prezydenta. Kaczyński postawi na Nawrockiego?

Według informacji "Rzeczpospolitej" Nawrocki ma największe szanse na zostanie kandydatem PiS na prezydenta RP, a publikacje "Gazety Wyborczej" atakujące prezesa IPN miały go tylko wzmocnić.

"Podobnie mówi się o innych doniesieniach mających zaszkodzić prezesowi IPN. Według Nowogrodzkiej pokazują one tylko, że to kandydat wagi ciężkiej. Prezes IPN miałby być akceptowalny również dla Konfederacji i jej wyborców oraz elektoratu umiarkowanie prawicowego, który szuka kandydata bezpartyjnego" – napisała "Rz" we wtorek.

Giełda nazwisk

Według gazety pewne jest, że kandydatem PiS nie zostanie Mariusz Błaszczak (chciałby, ale sam prezes PiS publicznie go wykluczył), Mateusz Morawiecki (duża część PiS i Suwerenna Polska się na niego nie zgadzają, a Kaczyński nie chce go wzmacniać jako ewentualnego sukcesora), Tobiasz Bocheński i Zbigniew Bogucki (wypadają słabo w wewnętrznych sondażach) ani Jacek Siewiera (to człowiek nielojalnego – według Kaczyńskiego – Andrzeja Dudy) czy Patryk Jaki (nie zgodzi się na niego PiS).

"Suwerenna Polska poprze kandydata PiS na prezydenta, choć nie będzie miała na niego wpływu, poza zablokowaniem ewentualnej nominacji Morawieckiego. Z obozu kiedyś Zjednoczonej Prawicy słychać, że decyzja będzie należała przede wszystkim do Kaczyńskiego" – podkreśla dziennik.

