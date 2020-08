"To jest zbrodnia". Znany aktor atakuje Kaczyńskiego: Tak powstawało to, co później nazwano hitleryzmem

Znany aktor dołączył do grona celebrytów oficjalnie występujących przeciwko partii rządzącej. W swoim wystąpieniu Janusz Gajos zaatakował prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, którego nazwał "małym człowiekiem".

– Mały człowiek jednym ruchem ręki podzielił nasz kraj i nas samych na dwie części. To jest zbrodnia – ocenił. Jak podkreślił, przykłady takich działań znamy z historii. – Tak powstawało to, co później nazwano hitleryzmem. To takie ordynarne wskazywanie jedną ręką. Jest ci źle? Powiem ci dlaczego: bo ten cię okrada. To straszne, ale działa. Logika, od której włos się jeży na głowie – mówił dalej.

Gajos odniósł się do ostatnich wyborów prezydenckich, co do których wielu Polaków miało ogromne oczekiwania.

– Myślę, że wszystkich ludzi, którzy chcieli zmiany, uwiera to samo. Oczekiwaliśmy i chcieliśmy zmiany, która nie nastąpiła. I nie wiemy, dlaczego tak się skończyło. Czy w sposób, jaki zasługujemy, czy może zadziałały jakieś siły, które nam to uniemożliwiły – zakończył aktor.