Emilewicz odpowiada Szydło: Chciałam panią uspokoić

Szerokim echem odbiły się słowa Emilewicz dotyczące programu 500 plus i tego, czy mógłby on przybrać formę bonu turystycznego. Taki pomysł skrytykowała była premier Beata Szydło – to za jej rządów wprowadzono flagowy program socjalny PiS.

"Program Rodzina 500 plus w postaci «bonów» to pomysł bardzo zły i pozbawiony uzasadnienia. Wprowadzanie takich pomysłów do debaty publicznej podważa zaufanie między rządem PiS i obywatelami. Aż się ciśnie na usta: Nie idźmy tą drogą!" – napisała Szydło na Twitterze.



O komentarz do tych słów Business Insider Polska poprosił Emilewicz. – Nigdy nie mówiłam, że program Rodzina 500 plus będzie w jakikolwiek sposób modyfikowany – stwierdziła. I dodała: – Chciałam uspokoić panią premier Beatę Szydło, autorkę tego programu.

Minister rozwoju oceniła, że "to świetnie działający program, który wspiera polskie rodziny. – To one najlepiej wiedzą, czego potrzebują i same decydują, w jaki sposób chcą wydać pieniądze – powiedziała Emilewicz.

500 plus funkcjonuje już prawie pięć lat. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest na każde dziecko, bez względu na dochód w rodzinie.