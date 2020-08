"Będziemy prosili ludzi...". Dziwny projekt Hołowni

– My w Polsce 2050 uruchamiamy teraz taki projekt, w którym będziemy prosili ludzi, aby zaprosili na obiad do siebie do domu swoich sąsiadów, którzy głosowali na kogoś innego niż oni sami – stwierdził Szymon Hołownia w „Jeden na jeden” TVN24.

Druga kadencja będzie inna? Hołownia: na kilometr pachnie mi to obłudą

Były kandydat na prezydenta odniósł się również do dzisiejszego zaprzysiężenia Andrzeja Dudy. Jak zaznaczał, nie wierzy, że w tej kadencji prezydent będzie prowadził inna politykę.

– Przepraszam, być może wykazuje się zbyt małą wiarą, ale na kilometr pachnie mi to obłudą. Miał pięć lat na to, żeby pokazać, że jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W sensie prawnym nadal nim będzie, ale w sensie praktycznym będzie prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, tak jak do tej pory – ocenił.

– Nie pomyślność i dobro obywateli były dla niego największym nakazem, a wola prezesa Kaczyńskiego – dodawał.

– Ten człowiek przez pięć lat nie pokazał, że jest prezydentem Rzeczypospolitej, więc jaki ma tytuł do tego, by prosić w tej chwili o zaufanie i mówić, że będzie zupełnie inaczej? – mówił dalej.