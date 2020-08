Komisariat zamknięty do odwołania. 7 policjantów zakażonych koronawirusem

Ekspert: To o ten elektorat będzie się toczyć walka w najbliższych latach

Jest ponad 20 proc. wyborców umiarkowanych, którzy szukają trzeciej drogi, decyzję podejmują w ostatniej chwili. Najciekawsze jest to, co stanie się z tym elektoratem w najbliższych latach. Do tego elektoratu kierował swoje słowa...