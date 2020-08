Paweł Lisicki zachęca do lektury nowego numeru "Do Rzeczy"

"Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń". Do lektury specjalnego wydania tygodnika "Do Rzeczy" poświęconego Bitwie Warszawskiej w jej setną rocznicę zachęca redaktor naczelny Paweł Lisicki.