"Wolę żyć jak dobry człowiek". Córka Magdy Gessler nie ochrzci dziecka

– Nie jesteśmy praktykującymi katolikami, więc nie mamy powodu, aby chrzcić córkę. Wolę żyć jak dobry człowiek niż stwarzać pozory społeczne – mówi Lara Gessler, córka popularnej restauratorki i gwiazdy TVN Magdy Gessler.

Celebrytka dodaje, że nie zamierza urządzać także tzw. baby shower, czyli imprezy przed narodzinami dziecka: – Nie jestem fanką takich imprez, choć szanuję tych, którzy je organizują. My nie będziemy dzielić naszych gości na kobiety i mężczyzn, urządzać "męskiego opijania" albo "kobiecego wieczorku". Nie lubimy takich podziałów i nigdy nie bawiliśmy się dobrze osobno. Nie planujemy też chrzcin. Jeśli zdecydujemy się świętować, to po prostu spontanicznie zaprosimy przyjaciół i rodzinę.

Nowa moda?

Wcześniej o tym, że chrzcin nie będzie, poinformowała Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka Małgorzata Rozenek-Majdan i były piłkarz Radosław Majdan to świeżo upieczeni rodzice. W rozmowie z mediami odnieśli się do kwestii chrztu swojego syna.

Jeden z plotkarskich magazynów poinformował, że gwiazdy szykują się do uroczystości chrztu syna Henryka. – Nigdy nie planowałam akurat chrztu. Jesteśmy pełni wątpliwości – zadeklarowała Małgorzata Rozenek-Majdan, dementując plotki. Celebrytka przyznała, że byłaby hipokrytką, gdyby ochrzciła Henryka przede wszystkim z tego względu, że jest zwolenniczką i propagatorką metody zapłodnienia in vitro, której sprzeciwia się Kościół katolicki.

– Chcemy żyć w zgodzie ze sobą i bardzo trudno nam zaakceptować środowisko, które nie akceptuje naszych przyjaciół, metody, którą nasze dzieci zostały poczęte – stwierdziła gwiazda TVN.

Podobnego zdania jest jej mąż, były członek reprezentacji Polski w piłce nożnej. – Uważam, że kościół jest od wiary, a nie od polityki. Sytuacja pedofilska też nie została do końca wyjaśniona. To jest środowisko, które nie akceptuje metody in vitro – zaznacza Radosław Majdan. Były piłkarz dodał, że wraz z żoną są osobami wierzącymi, dlatego decyzja w tej sprawie była dla nich bardzo trudna.

