Kiedy rekonstrukcja? Müller odpowiada

– Jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu, to spodziewam się decyzji we wrześniu, najpóźniej na początku października. W tej chwili trwa przygotowanie konkretnego harmonogramu prac legislacyjnych na następne miesiące. Główne cele strategiczne rządu są wyznaczane, w sensie kolejność realizacji tych zapowiedzi programowych, naszych z poprzednich kampanii wyborczych i po to zostanie dostosowana struktura rządu – stwierdził Piotr Müller w TVN24.

Dopytywany o liczbę resortów po rekonstrukcji, stwierdził, że nie jest w stanie podać konkretów.

– Co do konkretnej liczby, decyzje jeszcze nie zapadły. Na pewno, mogę zadeklarować to i taka jest decyzja kierunkowa, że na pewno będzie ich mniej, że celem jest konsolidacja niektórych resortów i w związku z tym na pewno to, co będzie zrealizowane, to zmniejszenie liczby resortów, połączenie części z nich tak, by usprawnić pewien proces decyzyjny w rządzie – podkreślił rzecznik rządu.

