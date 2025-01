Braun wchodzi do gry

Były – przez cztery lata – poseł Konfederacji Artur Dziambor ocenił, że Braun daje Konfederacji połowę elektoratu, a Sławomir Mentzen – drugą połowę. Pewnie Dziambor wie lepiej niż my, a skoro tak, oznacza to w perspektywie wyborów Anno Domini 2025 walkę Brauna o trzecie miejsce, a w perspektywie wyborów Anno Domini 2027 – tworzenie nowej szerszej formacji niż tylko macierzysta partia Brauna, czyli Konfederacja Korony Polskiej.

Oznacza to również kolejny etap kształtowania się polskiej prawicowej sceny politycznej. Jeśli wybory prezydenckie wygra Karol Nawrocki, a jest na to duża szansa, to oznaczać to będzie znaczące wzmocnienie Jarosława Kaczyńskiego i PiS jako takiego. Jeżeli natomiast wygra Rafał Trzaskowski, to ponieważ kolejne wybory są po 2,5 roku, może to spowodować ruchy tektoniczne w samym PiS.

Potencjalnie dobry wynik Brauna i pojawienie się zapewne nowej formacji politycznej skupionej wokół niego może być również ważnym etapem kształtowania się nowej jakości politycznej po prawej stronie. Ma to znaczenie większe niż tylko partykularnie- prawicowe, bo w gruncie rzeczy toczy się walka o to, kto będzie liderem formacji, która może stworzyć przyszły rząd RP wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością.

Taka koalicja: prawicowego PiS z jeszcze bardziej prawicową Konfederacją mogła powstać już jesienią 2023, ale wyborcy wybrali inaczej. Jednak jak pisał, uwaga: lewicujący socjolog Ludwik Krzywicki istnieje teoria "idei wędrujących" w czasie. Oto pomysł (idea), który pojawia się i nie zostaje zrealizowany w danym czasie, ale może zostać zrealizowany po upływie kilku czy więcej lat.

Niedawno publicznie twierdziłem, że wbrew temu, co myśli większość kandydatów na prezydenta (oraz ich zaplecza partyjnego) Polska polityka jest dynamiczna, a nie statyczna. Wejście do akcji Grzegorza Brauna potwierdza te tezę.

