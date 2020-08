Ogromny wzrost nowych zakażeń koronawirusem

"Szarpie się nas, wyzywa, pluje się na nas". Emocjonalne słowa Komendanta Głównego Policji

Zawsze prosiłem o to, byśmy wytrzymywali ciśnienie i byśmy robili wszystko, aby ludzie mogli bezpiecznie i spokojnie demonstrować. Przez długi czas słyszałem od policjantów, że to jest dobry kierunek, że warto to robić. Niestety po 7...