Szokujący pomysł niemieckich socjalistów. Chcą zniesienia małżeństw

Młodzi socjaliści z Berlina przedstawili rezolucję zatytułowaną "Precz z patriarchatem, nawet jeśli wydaje się to romantyczne: zlikwidować małżeństwo cywilne, wdrożyć społeczność odpowiedzialności". Chodzi o działaczy organizacji Jusos przynależnej do współrządzącej SPD.

Młodzieżówka SPD chce zniesienia małżeństw

Socjaliści uważają, że instytucja małżeństwa ma "długą historię uciskania kobiet", którą można liczyć w tysiącleciach. Według nich małżeństwo jest narzędziem, które utrwala ucisk "kobiet przez mężczyzn cis".

Zdaniem lewicowej młodzieżówki kobiety, które wchodzą w związek małżeński rezygnują z praw do samostanowienia. Sama instytucja małżeństwa służy "szowinistycznemu, kapitalistycznemu państwu narodowemu jako instrument egzekwowania polityki mizoginistycznej, anty-LGBTQ, klasowej i rasistowskiej".

Socjaliści: Małżeństwo ruguje kobiety z rynku pracy

Pomimo zmian postępujących w społeczeństwie socjaliści uważają, że "patriarchalne struktury władzy i przemocy nadal się rozwijają, szczególnie w kontekście domowym". Ich zdaniem małżeństwo powinno zostać zastąpione przez "wspólnotę odpowiedzialności", w ktorych ludzie mieliby brać odpowiedzialność za siebie nawzajem.

Młodzieżówka SPD przekonuje również, że małżeństwa już zawarte mogłyby dalej pozostać w mocy, jednakże powinny zostać pozbawione wszelkich przywilejów podatkowych. Obecny system bowiem – twierdzą młodzi działacze lewicy – wypycha kobiety z rynku pracy do nieodpłatnych zajęć w domu (piszą oni o "nieodpłatnej pracy opiekuńczej").

Niemiecka gazeta "Welt" ocenia, że szanse na to, że wniosek zostanie przegłosowany na konwencji SPD w maju, są bardzo małe. Prawdopodobnie sprawa zostanie odroczona do czasu konwencji planowanej na 2027 rok.

