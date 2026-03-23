Sukces prawicy w wyborach landowych. Słabnie natomiast SPD

CDU zajęło pierwszej miejsce w wyborach do parlamentu landu Nadrenia-Palatynat. Na drugim miejscu uplasowało się SPD. Podium zamyka AfD.

Chadecja zdobyła 31 proc. głosów, socjaldemokracja 25,9 proc., a prawica 19,5 proc. Wynik Alternatywy dla Niemiec oznacza więcej niż podwojenie wyniku z poprzednich wyborów.

W parlamencie Nadrenii-Palatynatu w Moguncji prócz CDU i SPD znajdą się także Zieloni (7,9 proc.). Na mandaty nie może liczyć natomiast Lewica (4,4 proc.) oraz liberalne FDP (2,1 proc.), które nie przekroczyły progu. To oficjalne wyniki po przeliczeniu 99,6 proc. głosów.

Wynik CDU na wieczorze wyborczym w Moguncji został przyjęty z zadowoleniem. Kanclerz Friedrich Merz zwrócił się do partyjnych kompanów za pośrednictwem platformy X, "Po ponad 35 latach CDU ponownie jest najsilniejszą siłą w Nadrenii-Palatynacie. Gratulacje z okazji tego wspaniałego rezultatu" – napisał.

Socjaldemokracja natomiast po 35 latach sprawowania władzy w tym landzie będzie musiała pogodzić się z utratą stanowiska premiera. 25,9 proc. głosów to dla ugrupowania najgorszy wynik tej w historii wyborów w w Nadrenii-Palatynacie. Poprzedni najniższy rezultat osiągnęli w 1955 roku, gdy ugrupowanie to uzyskało 31,7 proc. głosów. Po niezadowalającym wyniku socjaldemokratów w wyborach w Badenii-Wirtembergii na początku marca (5,5 proc.) to już drugi poważny cios dla SPD w tym roku.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest sformowanie lokalnej koalicji rządzącej przez CDU i SPD.

Najlepszy wynik AfD w historii landu

W zestawieniu z poprzednimi wyborami w Nadrenii-Palatynacie, które odbyły się w 2021 roku najbardziej swój wynik poprawiła prawica. Cztery lata temu Alternatywa dla Niemiec zanotowała 8,3 proc. głosów, teraz 19,5 proc.

Wynik ten jest najlepszym w historii ugrupowania w kraju związkowym na zachodzie Niemiec. Zachodnia część republiki federalnej jest tą, w której partie establishmentu mają nad AfD. Partia kierowana przez Alice Weidel ma swoje bastiony na wschodzie kraju.

Jeszcze przed wyborami CDU i SPD wykluczyły ewentualną współpracę z AfD jeśli chodzi o przyszłą lokalną koalicję rządową.

Były to drugie z pięciu zaplanowanych na 2026 rok w Niemczech wyborów na poziomie kraju związkowego. Kolejne odbędą się we wrześniu w Saksonii-Anhalt, Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

