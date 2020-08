Dulkiewicz o obchodach na Westerplatte: To teren Gdańska

Zgodnie z zapowiedzią ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka z lipca, tegoroczne obchody 81. rocznicy wybuchu Ii wojny światowej zorganizuje wojsko. Aleksandra Dulkiewicz nie rozumie tej decyzji, zapewnia jednak, że nie prowadzi sporu z resortem obrony.

– Z nikim nie prowadzę sporu. Kontynuuję tradycję rozpoczętą przez świętej pamięci Pawła Adamowicza 21 lat temu. On był pierwszą osobą, która rozpoczęła celebrowanie o godz. 4:45 i oddawanie hołdu obrońcom Westerplatte, obrońcom polskiego wybrzeża i wszystkim ofiarom II wojny światowej – powiedziała na antenie radia.

Prezydent Gdańska twierdzi również, że w sprawie upamiętnienia poległych zawsze będzie gotowa do rozmów z Zjednoczoną Prawicą. – Rząd chce zorganizować obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, mimo że to jest teren Gdańska. I mimo że władze Gdańska już wcześniej wysłały zaproszenia na obchody do prezydenta i ministra obrony – powiedziała Dulkiewicz.

Samorządowiec zaskoczyła również twardym stwierdzeniem, że obecna władza w Polsce jest "totalitarna".

– Niestety, powiem to mocno. Mamy w Polsce do czynienia z totalitarnym rządem. Siłą, która wykorzystuje mechanizmy demokratyczne po to, żeby wprowadzić rozwiązania, na których jej zależy – stwierdziła.

