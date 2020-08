CBOS odpadł z rządowego przetargu na przeprowadzenie badań społecznych

Pracownia przegrała rządowy przetarg. "Kancelaria Premiera przed wakacjami ogłosiła publiczny przetarg na "Wykonanie badań społecznych" na potrzeby rządu. Zamówienie podzielono na trzy części. Pierwsze miało objąć co najmniej tysiąc Polaków, drugie szacowano na 600 wywiadów i trzecie na 9 wywiadów – jak pisała jako pierwsza "Rzeczpospolita", KPRM zamierzał przeznaczyć na badania blisko 2,4 mln zł. Zamawiający nie zakreślił tematów sondażu, a postawił wymóg badania na grupie reprezentatywnej oraz szybki termin realizacji i przekazania raportu z każdego z badań np. w przypadku największego zlecenia do dwóch tygodni" – informuje "Rzeczpospolita".

Do ogłoszonego przetargu wpłynęło od sześciu do ośmiu ofert (w zależności od ofert), w tym m.in. od pracowni takich jak: Kantar, IPSOS, ARC Rynek i Opinia. Ofertę złożyło także państwowe Centrum Badania Opinii Społecznej do pierwszego i trzeciego zamówienia.

Okazało się, że oferta Fundacji CBOS – jako jedyna – została odrzucona. W wyjaśnieniu komisji przetargowej czytamy o powodach: "Oferta wykonawcy Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej składa się z dwóch plików (rekomendacje oraz dowód wniesienia wadium) oraz czterech plików zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny (tzw. podpis zewnętrzny), do których należało dołączyć pliki z dokumentami, które zostały podpisane. Oferta tego wykonawcy nie zawiera jednak żadnych dokumentów, na podstawie których komisja mogłaby stwierdzić m.in., jaka jest cena oferty i w jakim stopniu spełnia ona kryteria oceny".

CBOS w odpowiedzi na pytanie "Rzeczpospolitej" potwierdza: "Potwierdzamy, że Fundacja CBOS złożyła ofertę na wykonanie części badań określonych w ofercie KPRM. CBOS nie byłby w stanie zrealizować w całości zamówienia KPRM. Trzeba przyznać, że przez błąd pracownika nie zostały dołączone wymagane dokumenty, dlatego też nie składaliśmy odwołania" – wskazuje prof. Mirosława Grabowska, dyrektor Fundacji CBOS.

Kancelaria Premiera nie ogłosiła jeszcze zwycięzcy zamówienia. CBOS nie ma szans na odwołanie się.

