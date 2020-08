"Optymizm nie zastąpi nam Polski. Nieodrobiona lekcja 1920". Polecamy ważny film

"Bitwa Warszawska, to ostatnie wielkie zwycięstwo Wojska Polskiego. Zwycięstwo, które uratowało Europę przed gwałtem, mordem i zniszczeniem idącym wraz z czerwoną zarazą. Jakich wniosków nie wyciągnęliśmy po 1920 roku? Zapraszamy na film dokumentalny "Optymizm nie zastąpi nam Polski. Nieodrobiona lekcja 1920"" – czytamy w opisie produkcji.

– Każdy, kto twierdzi, że komunizm to piękna idea, jest albo głupcem albo mówi to dla określonych celów. W komunizmie nie ma nic pięknego. Wszystkie obietnice są oszustwem, a świat, który komunizm obiecuje, czyli krótko mówiąc hasła "równość, wolność, wszystko wspólne", to wszystko jest zwodniczym, ohydnym kłamstwem – mówi sowietolog prof. Marek Kornat.

Autorem filmu jest Tomasz D. Kolanek.