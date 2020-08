Wyszkoni: Wstyd mi za taką Polskę

"Wyjechałam przed 10 dniami, żeby złapać oddech i znaleźć równowagę. Udało mi się to. Niestety, w ostatnich dniach, tuż przed moim powrotem do domu, na nowo poczułam niepokój i smutek" – zaczęła swój wpis Wyszkoni. "Sznurują nam usta, ciskają nami o ziemię, robią z nami co chcą. Bezwzględnie i brutalnie, jak w epoce, która dawno minęła i miała już nie wrócić" – dodała.

Piosenkarka podkreśliła, że wstyd jej za taką Polskę, boi się takiej Polski i nie chce się z taką Polską utożsamiać. "Chciałabym, żeby nasz kraj był wolnością, tolerancją i miłością. Coraz dalej nam do tych wartości. Zawsze będę stała murem za drugim człowiekiem, który, tak jak ja, chce być wolny, szanowany i kochany" – napisała.



Swój wpis oznaczyła takimi hasztagami, jak #loveislove #wolność #miłośćniewyklucza #wartości #szacunek #miłość #tolerancja #lgbt #tęczanieobraża.





Debata na temat środowisk LGBT po raz kolejny zdominowała polską debatę publiczną po zatrzymaniu agresywnego aktywisty LGBT Michała Sz. ps. Margot. Mężczyzna został aresztowany na 2 miesiące za uszkodzenie samochodu Fundacji Pro-Prawo do Życia kilka tygodni temu i atak na działacza tej organizacji. To ta sama osoba, która była sprawcą profanacji figury Chrystusa. Po decyzji sądy w jego sprawie środowiska LGBT zorganizowały protesty.

