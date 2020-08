Grabowski jak Gross

Historia Holokaustu w oczach publicystów i historyków to dziś niekończąca się opowieść. Nie ma już chyba takiej dziedziny z tego zakresu, najdrobniejszej nawet – która nie byłaby wielokrotnie opisana i następnie powielana. Nie sposób wszystkiego przeczytać, zrozumieć, ocenić, ponieważ olbrzymia większość tych publikacji to nie jest nowatorskie podsumowanie wartościowych, żmudnych i choćby cząstkowych badań. Na ogół jeśli jest „już” pięć publikacji z danego zakresu, to bardzo łatwo spłodzić kolejną i medialnie ubrać ją w aurę nowości i świeżości.