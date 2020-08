"To polityczne samobójstwo". Były poseł PO ostro do Budki

Choć w ubiegłym tygodniu Borys Budka poparł propozycję Prawa i Sprawiedliwości o przyznaniu podwyżek m.in. parlamentarzystom, dziś - po fali krytyki jaka wylała się na opozycję - zmienił zdanie. Lider PO poinformował, że rekomenduje senatorom odrzucenie ustawy w całości. – Te rozwiązania nie spodobały się opinii publicznej. Polacy powiedzieli wyraźnie, że to nie czas i pora, by tę kwestię w tej chwili regulować – wyjaśnił.

Jego postępowanie w tej sprawie skomentował na Twitterze były poseł Platformy Obywatelskiej. "Rzadko piszę publicznie o polityce. Tym razem się przebrało" – zaczął swój wpis Jakub Szulc. Zwracając się do lidera PO napisał: "To, co zrobiłeś Borysie Budka, to polityczne samobójstwo. Brak wyczucia czasu, klasy i zwykłe polityczne kunktatorstwo".

Były poseł ocenił, że doprowadziło to do roztrwonienia "majątku zebranego ciężką pracą" przez Rafała Trzaskowskiego. "Senat tego nie zmieni" – podkreślił.

Podwyżki dla parlamentarzystów

W ubiegłym tygodniu w ekspresowym tempie posłowie przegłosowali ustawę dot. wzrostu wynagrodzeń dla parlamentarzystów i samorządowców. Za tymi rozwiązaniami głosowało 386 posłów, przeciw było 33, zaś 15 wstrzymało się. Ustawę poparła nie tylko Zjednoczona Prawica, ale również większość opozycji. Stanowczy sprzeciw wobec podwyżek wyraziły Konfederacja i Kukiz'15.

Decyzja posłów o zwiększeniu swoich wynagrodzeń oraz podniesieniu subwencji dla partii politycznych wywołała falę krytyki zarówno wobec polityków rządowych, jak i opozycji. Duża część komentatorów podkreśla, że zwiększenie pensji politykom oraz urzędnikom w dobie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawriusa, to wizerunkowy strzał w stopę.

