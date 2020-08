Edzia do szczęścia niepotrzebna

Wiśniewski stwierdził w „ Fakcie”, że Zenkowi diwa Edzia nie jest do szczęścia wcale potrzebna.

„Świat widział już wprawdzie nie takie mariaże, ale szczerze? W tym przypadku nie widzę tego. Przecież to dwa zupełnie inne światy, inne głosy, charaktery, wrażliwości..”. – ocenił Wiśniewski. „ Znam Zenka prywatnie i uważam go za niezwykle sympatycznego gościa, ale nie sądzę, że duet z Edytą Górniak jest mu do czegokolwiek potrzebny, bo on bez niej ma się świetnie. Ludzie go kochają i tłumami śpiewają” – dodał.

Zupełnie odwrotnie niż Edzię, czego ona od 20 lat próbuje nie zauważać. Dość skutecznie, trzeba przyznać.