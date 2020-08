Kolejna dymisja w rządzie. Odchodzi szef MSZ

To kolejna w tym tygodniu dymisja ministra rządu Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, że we wtorek do dymisji podał się minister zdrowia Łukasz Szumowski, a dzień wcześniej jego zastępca Janusz Cieszyński. We wtorek zrezygnowała także wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Jacek Czaputowicz pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych od stycznia 2018 roku. Wcześniej resortem kierował Witold Waszczykowski.

Czytaj także:

"Musiałem ukazywać pokerową twarz". Szumowski zdradza kulisy dymisjiCzytaj także:

Czaputowicz rozmawiał z Cichanouską: Przyszłość Białorusi leży w rękach jej obywateliCzytaj także:

Kolejna rezygnacja w rządzie. "Miało być na chwilę, a wyszło prawie pięć lat"