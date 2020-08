Ponad 900 zakażeń w Polsce. Rzecznik MZ: Kraków może stać się żółtą strefą

– Na Pomorzu większość zakażonych osób to osoby z kwarantanny. Na blisko 90-osobowy wynik zakażonych, ok. 60 osób jest z kwarantanny – informował.

– Pozytywną informacją jest to, że blisko 550 osób w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało z zakażenia. W kwarantannie przebywa ponad 100 tys. osób. Powroty z wakacji zorganizowanych przyczyniają się do skali wyników – podkreślił rzecznik.

Andrusiewicz zaapelował do Polaków o zachowanie ostrożności podczas wesel. – Prosimy raz jeszcze, by na weselach przestrzegane były wszystkie zalecone normy sanitarno-epidemiologiczne. Każdego dnia, przynajmniej w jednym województwie, zawsze mamy zakażonych z wesela – stwierdził.

Zaznaczył również, że Kraków może stać się żółtą strefą. – Jeżeli sytuacja w Krakowie się nie zmieni w ciągu najbliższego tygodnia, to miasto niestety trafi na listę powiatów żółtych – mówił.

Zabrał również głos ws. szkół.

– Wczoraj zakończyliśmy przyjmowanie wniosków ze szkół dotyczących zaopatrzenia w płyny i maski. Będziemy je w najbliższych dniach przekazywać. Przekażemy ok 3-4 mln litrów płynu dezynfekującego – mówił. – Nie mamy powodów, by mówić obecnie o potrzebie zamykania szkół lub opóźniania rozpoczęcia edukacji. Większość dzieci z powiatów zielonych może wracać do szkoły – dodawał.

