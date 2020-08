Łukasz Szumowski o swoim następcy. Ocenił wybór premiera

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Łukasza Szumowskiego na stanowisku ministra zdrowia zastąpi szef Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski.

Do nominacji tej odniósł się były już szef resortu zdrowia. Łukasz Szumowski podkreślił, że Niedzielski doprowadził do tego, że NFZ ma wzrost zaufania Polaków i jest postrzegany znacznie lepiej niż kiedyś. – To pokazuje, że pan prezes Niedzielski łączy dwie rzeczy: ogromną wiedzę i doświadczenie zarządcze, menadżerskie, ekonomiczne, z ogromnym doświadczeniem w obszarze medycyny – były minister zdrowia.

Szumowski przyznał, iż bardzo cieszy się z tej decyzji. – Uważam, że to jest rewelacyjny wybór pana premiera – dodał.

