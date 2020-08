"Prezent dla Łukaszenki", "ładnie się przedstawił". Burza po absurdalnym wpisie Sommera

"Jest reż zupełnie oczywiste, że Grodno powinno, w przypadku rozpadu Białorusi, trafić do Polski. PiS to wie, ale boi się powiedzieć" - napisał wczoraj na Twitterze redaktor naczelny tygodnika "Najwyższy Czas". "Prezent dla Łukaszenki" - ocenił krótko Piotr Semka z "Do Rzeczy". Podobnych wpisów było jednak więcej.

Red. nacz. tygodnika "Najwyższy Czas" Tomasz Sommer ocenił, że jeżeli w wyniku bieżącego kryzysu dojdzie do rozpadu Białorusi, Polska powinna przejąć kontrolę nad Grodnem. W kolejnym swoim wpisie dziennikarz stwierdził z kolei, że na Białorusi "cara zastępują Leninem". Sommer domaga się od premiera Morawieckiego, aby ten odciął się od działań "zboczeńców, postsowietów i innych sierakowskich".

Sommer: W przypadku rozpadu Białorusi Grodno powinno trafić do Polski Absurdalny wpis Sommera spotkał się jednak z falą krytyki. Internauci wskazują, że to idealny prezent dla prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, a także narracja, której nie powstydziłby się Kreml.