Waszczykowski o nowym szefie MSZ: Jest świetnie wykształcony, to naturalny wybór

Zapytaliśmy Witolda Waszczykowskiego, czy spodziewał się dymisji szefa MSZ przed planowaną jesienną rekonstrukcją. – Nie jestem zaskoczony, że minister Jacek Czaputowicz odszedł właśnie teraz, ponieważ od dawna sygnalizował, że chce to zrobić. Zapowiedział to nawet w jednym z wywiadów. Jeżeli ktoś chce odejść, to trzeba mu na to pozwolić. Warto dodać, że zmiana na tak poważnym stanowisku powinna następować płynnie i nie ma co czekać na rekonstrukcję, która odbędzie się jesienią. Zwłaszcza, że ważne sprawy zagraniczne toczą się szybko. Resort monitorujący sprawy zagraniczne musi mieć szefa – ocenił.

Następcą prof. Czaputowicza będzie były wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau. Witold Waszczykowski ocenia, że to doby wybór. – Prof. Rau jest świetnie wykształcony. To prawnik i erudyta. Posiada ogromne doświadczenie polityczne. Sprawował funkcje polityczne, więc polityka nie jest dla niego pierwszyzną. Nowy szef MSZ ma spore doświadczenie międzynarodowe, mieszkał za granicą. Kontakty z dyplomacją parlamentarną pomogą mu odnaleźć się w nowej funkcji. Prof. Rau był naturalnym wyborem na stanowisko szefa MSZ. Jest przecież szefem Komisji Spraw Zagranicznych – podsumował były szef MSZ.