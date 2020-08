Morawiecki będzie rozmawiał z wszystkimi klubami w Sejmie nt. Białorusi

W najbliższą środę posłowie wszystkich klubów w Sejmie spotkają się z szefem polskiego rządu na rozmowach dotyczących sytuacji na Białorusi. Członkowie klubu Lewicy zapowiedzieli, że zgłoszą wniosek o powołanie w rządzie pełnomocnika ds. kontaktu z Białorusią.

Zdaniem europosła PiS Dominika Tarczyńskiego opozycja będzie miała okazję do wykazania się inicjatywą w sprawie Białorusi. – Premier Mateusz Morawiecki jako pierwszy w Unii Europejskiej rozpoczął swoją pomoc dla Białorusi. Apel o zwołanie Rady Europejskiej jest tego dowodem. Teraz czas na to, aby opozycja wypowiedziała się, czy jest prorosyjska, czy propolska. To jest bardzo ważne pytanie. W trakcie tego spotkania tego typu pytania powinny paść. Wierzę, że to spotkanie przyniesie owoce spokojnego i merytorycznego działania – powiedział polityk.

Od 9 sierpnia w Mińsku i innych miastach Białorusi trwają protesty przeciwko prezydentowi kraju Aleksandrowi Łukaszence. Białorusini nie zgadzają się z wynikami wyborów, według których obecny prezydent utrzymał swój urząd.

Podczas ulicznych zamieszek doszło do strać z policjantami. Funkcjonariusze brutalnie tłumili protesty. Aresztowano kilka tysięcy osób. Oficjalnie potwierdzono także śmierć 5 osób. Kontrkandydatka Łukaszenki, Swiatłana Cichanouska została zmuszona do ucieczki na Litwę, skąd, pomimo początkowego apelu (zdaniem wielu komentatorów – wymuszonego przez KGB) o zaprzestanie protestów, w przesyłanych do mediów materiałach wideo wzywa Białorusinów do dalszego stawiania oporu.

