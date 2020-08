Zmiana w TVP. "Po 21 latach nadszedł czas rozstania"

W programie „Magazyn Ekspresu Reporterów” prezentowane są reportaże interwencyjne. Jego gospodarzem od 1999 r. jest Michał Olszański.

Jak przypomina serwis Wirtualne Media, niektóre wydania (w trakcie urlopów Olszańskiego) prowadzili Marta Kielczyk, Barbara Włodarczyk i Mirosław Rogalski.

Jak jednak dowiedział się serwis, nowy sezon programu w całości poprowadzi Rogalski.

– Po 21 latach nadszedł czas rozstania z TVP. Nie będę miał okazji, by na antenie podziękować widzom, dlatego czynię to tutaj. To był zaszczyt gościć w Państwa domach we wtorki wieczorem, ogromna radość z faktu, że prezentujemy uczciwy, rzetelny i ciekawy program – skomentował zmianę w rozmowie z serwisem Olszański.

Czytaj także:

Co dalej z radiową Trójką?