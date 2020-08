Wiceminister zdrowia o powodach wzrostu zakażeń: Dominują dwa źródła

Według wiceministra zdrowia w Polsce nie ma obecnie dużych ognisk zakażeń. Wysokie liczby nowych przypadków pochodzą z dwóch głównych źródeł. – Są bardzo liczne, ale pojedyncze ogniska koronawirusa, nie mamy żadnych dużych ognisk zakażeń. W dalszym ciągu dominują powroty z wakacji oraz duże imprezy rodzinne – stwierdził Kraska.

Ministerstwo Zdrowia apeluje także do Polaków, aby w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym masowo szczepili się przeciwko grypie. Kraska wskazał także, że od 1 września na nowej liście refundacyjnej pojawi się szczepionka dla dzieci. Nie jest to jedyne rozwiązanie, które ma przygotować społeczeństwo do drugiej fali epidemii.

– Od 1 września, na nowej liście refundacyjnej, pojawi się w połowie refundowana szczepionka dla dzieci przeciwko grypie między 3 a 5 rokiem życia. To szczepionka donosowa, bezpieczna i przyjazna dziecku – powiedział wiceminister.

– Nowością jest to, by w połowie refundować szczepionki przeciwko grypie dla osób poniżej 65. roku życia w przypadku występowania choroby współistniejącej. Dla osób powyżej 75. roku życia szczepionka będzie bezpłatna. Również dla osób powyżej 65. roku życia szczepionka przeciwko grypie w połowie będzie refundowana – dodał.

Przygotowania do nowego roku szkolnego

Waldemar Kraska mówił także o przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Ministerstwo Zdrowia chce zaopatrzyć wszystkie placówki szkolne w niezbędne artykuły sanitarne.

– Do 1 września chcemy przekazać 20 mln maseczek, to pierwsza transza, w sumie będzie przekazanych 50 mln. Ponadto przekażemy 5 mln litrów płynu dezynfekującego oraz 20 tys. termometrów do bezdotykowego mierzenia temperatury – zadeklarował wiceminister.

– Wszystkie wytyczne przekazane do dyrektorów szkół pokazują w dość jasny sposób, jak zmniejszyć ryzyko wzajemnych kontaktów między klasami. Jeżeli w szkołach będą przestrzegane zalecone wytyczne, to pójście dzieci 1 września do szkół jest bezpieczne – stwierdził Kraska.

Czytaj także:

Korwin-Mikke o onanistach i zoofilach. Dziennikarka: Pan mówi rzeczy obsceniczneCzytaj także:

Niepokojące doniesienia z Europy. Wykryto ponowne zakażenia u ozdrowiałych pacjentów