Sympatia, życzliwość i... brak wiedzy? Paradoks relacji polsko-węgierskich

W dniach 24-28 sierpnia odbywa się III edycja Uniwersytetu Letniego Instytutu Wacława Felczaka. Politycy, eksperci, naukowcy i dziennikarze z Polski i Węgier spotkali się w Krasiczynie na Podkarpaciu, by rozmawiać o historii i perspektywach obu narodów oraz całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk w tym roku będzie położony na tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem – od kwestii rolnictwa, przez tematy dotyczące pandemii koronawirusa, aż po geopolitykę.

Tytuł pierwszego panelu brzmiał „Wyniki badań opinii publicznej o Polakach, Węgrach i narodach w Unii Europejskiej”. Udział w dyskusji wzięli dr Dávid Szabó z Instytutu Trójmorza, dyrektor Instytutu Felczaka prof. Maciej Szymanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Zsófia Rácz oraz red. Marcin Bąk.

Paradoksalny brak wiedzy

Centralnym punktem panelu było wystąpienie prof. Szymanowskiego, który przedstawił najnowsze, niepublikowane dotąd, wyniki badań CBOS, które dokładnie opisują relacje polsko-węgierskie.

Okazuje się, że aż 14 proc. Polaków ma styczność z Węgrami. Dyrektor Instytutu podkreślił, że jest to niezwykle wysoki wynik. – To trochę jakby żyła w Polsce mniejszość Węgierska – mówił. Warto dodać, że ten sam wynik odnośnie Węgrów znających Polaków jest znacznie niższy.

Najnowsze badania wykazały, że 30 proc. Polaków było na Węgrzech. – Nie jest to oszałamiająca liczba – stwierdził Szymanowski, wskazując, że aż 40 proc. Węgrów osobiście odwiedziło Polskę. Głównym celem wyjazdu Polaków jest turystyka. Biznes stanowi 10 proc., ale zaledwie 0,5 proc. Polaków wyjeżdża na Węgry w celach naukowych. 1 proc. natomiast pracował na Węgrzech.

Wniosek z badań jest jasny – Węgry są postrzegane jako kraj atrakcyjny turystycznie. Obciążeniem jest nadal język węgierski, który stanowi znaczny problem. Polacy cenią sobie natomiast tematy związane z historią, bezpieczeństwem i kulturą.

– Z punktu widzenia Polaków Węgrzy są miłym, sympatycznym narodem podobnym do nas. Nie postrzegamy się jako obce narody, panuje wysoki stopień akceptowalności dla Węgra jako członka rodziny etc. Negatywnie postrzega Węgry poniżej 10 proc. Polaków – mówił Szymanowski.

Dyrektor Instytutu podkreślił, że największym zaskoczeniem dla niego był fakt, że jedynie połowa badanych stwierdziła, że Węgry są stabilne politycznie.

Zwraca uwagę również fakt, że mimo iż przedstawiciele obu społeczeństw czują do siebie sympatię, to nie posiadają głębszej wiedzy na swój temat. Wśród słynnych żyjących Polaków Węgrzy potrafili wskazać jedynie Lecha Wałęsę. W drugą stronę jednak wcale nie jest lepiej. Polacy pytanie o słynnych żyjących Węgrów potrafią zazwyczaj wymienić jedynie Viktora Orbána.

– Ten czynnik nieznajomości jest paradoksalny. Olbrzymia sympatia i brak wiedzy – stwierdził red. Marcin Bąk.

„Wyniki są coraz lepsze”

Dávid Szabó powołując się na wyniki badań omówił stan wiedzy wiedzy obu narodów do swój temat. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie rośnie liczba Węgrów, którzy posiadają wiedzę o Polsce.

– Badania potwierdzają, że te wyniki są coraz lepsze. Mam nadzieję, że przyczyniła się do tego aktywność Instytutu – mówił.

Węgierski uczony podkreślił, że należy przeciwdziałać niewiedzy, gdyż poznanie drugiego kraju, jego kultury i historii, to „czynnik soft”, który jest podstawą do budowy stosunków bilateralnych.

W dalszej części swojego wystąpienia Szabó stwierdził, że chce pogratulować Polakom. – Jeżeli spojrzymy na społeczeństwa wyszehradzkie, to więcej niż połowa odpowiadających uważa Polskę za lidera. To ważne z punktu widzenia Węgrów. To daje pewność siebie – mówił.

Podkreślił również, że społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej przekonywano przez lata, że są małe zarówno w wymiarze gospodarczym jak również i strukturalnym.

– Chciałem również zwrócić uwagę, że premier Orban wskazał na znaczenie tego regionu Europy– dodał.

Szabó podkreślił fakt, że w przeciwieństwie do tendencji panujących na Zachodzie zarówno polski jak i węgierski rząd cieszą się poparciem społecznym. Jego zdaniem jest to fakt nie do przecenienia.

„Przeszłość to za mało”

Ciekawymi spostrzeżeniami podzieliła się również podsekretarz stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Zsófia Rácz.

– Należy znaleźć powód dlaczego ta wiedza [społeczeństw polskiego i węgierskiego – red.] jest tak niska. Niestety tak często patrzymy na Zachód, że zapominamy o naszych bliższych sąsiadach – mówiła.

Jej zdaniem najmłodsze pokolenia muszą odczuwać, że są podmiotem relacji polsko-węgierskich. Młodzież – podkreślała – musi wiedzieć, że jest częścią tego dialogu.

– Dlatego ten Instytut jest tak ważny. Pomaga zakotwiczyć pewne doświadczenie w młodej osobie. Młodzi przyjeżdżają do Polski w celach turystycznych, a tu jest mnóstwo skarbów do odkrycia – mówiła.

– Polacy i Węgrzy są podobni. Często podchodzimy podobnie do kwestii geopolitycznych. Przeszłość i historia nie może nam jednak wystarczyć. Te relacje trzeba zintensyfikować. Nie możemy bazować na przeszłości, musimy pracować w teraźniejszości, by mieć przyszłość – mówiła Rácz.

