Piontkowski: Jutro lub pojutrze decyzja ws. obowiązkowych maseczek w szkołach

Minister edukacji narodowej podczas konferencji prasowej zaapelował do rodziców, aby posyłając dzieci do szkoły lub przedszkola byli pewni, że są one zdrowe.

– Pamiętaj! Posyłaj do szkoły czy przedszkola dziecko, gdy jest zdrowe, gdy nie ma zauważalnych objawów – zaapelował minister edukacji narodowej. – Dziecko zakażone i jego rodzice podlegają kwarantannie. Jeśli podczas kwarantanny nie będzie poważniejszych oznak chorobowych, po 14 dniach dziecko może wrócić do szkoły – dodał Piontkowski. Minister przyznał również, że cały czas są analizowane głosy ekspertów, którzy doradzają resortowi, jak uczynić powrót uczniów do szkół jak najbardziej bezpiecznym. – Wsłuchujemy się w głosy tych, którzy mówią, co jeszcze można zrobić, żeby powrót do szkoły był bezpieczny – stwierdził Piontkowski. Resort edukacji rozważa również wprowadzenie nakazu noszenia maseczek w "przestrzeniach wspólnych w szkołach". – Jutro lub pojutrze poinformujemy o decyzji ws. obowiązkowego noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych w szkołach – przekazał minister. 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Uczniowie w polskich szkołach będą kształcić się w formie stacjonarnej. W przypadku wykrycia zakażenia będzie możliwe przejście na model mieszany lub zdalny.

