Ważna decyzja Ministerstwa Zdrowia. Zmieni się długość kwarantanny

– Podjąłem decyzję o zmianie zasad kwarantanny i izolacji. Dziś przedstawimy pakiet tych rozwiązań m.in. będzie to skrócenie okresu kwarantanny do 10 dni, skrócenie okresu izolacji do 10 dni – poinformował Niedzielski podczas konferencji prasowej.

– Chcemy skrócić czas kwarantanny do 10 dni. Taki okres jest bezpieczny i nie powoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14 dni kwarantanny. Zrezygnujemy też z prowadzenia testów w jej okresie – mówił dalej polityk.

Resort zdrowia opublikował też aktualną listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi).