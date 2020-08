Pomoc humanitarna dla Białorusinów. "Kierowca został zatrzymany przez KGB"

"Od 12 godzin na granicy PL-BY stoi, zatrzymany przez służby białoruskie, transport pomocy humanitarnej od NSZZ Solidarności @DudaSolidarnosc dla strajkujących robotników w Mińsku. Solidarni z Białorusią!" – poinformował dziś szef KPRM Michał Dworczyk. Przetrzymywana na granicy polsko-białoruskiej ciężarówka wiezie 20 ton ładunku, głównie żywność przeznaczoną dla strajkujących zakładów pracy.

Do incydentu na granicy odniósł się szef "Solidarności". – Transport został w sposób profesjonalny odprawiony przez polskie służby celne, wszystkie odpowiednie dokumenty zostały przygotowane, tir przejechał na drugą stronę i jest tam już około 20 godzin – przekazał Piotr Duda. Jak dodał, z informacji które otrzymał wynika, że ok. godziny 2 nocy kierowca został zatrzymany przez białoruskie KGB, został skuty w kajdany, zostało przeprowadzone przesłuchanie.

– Szuka się w tej chwili wszelkiego możliwego pretekstu - rzekomo brakuje tego dokumentu, rzekomo tamtego. Ja mogę powiedzieć, że rano interweniowałem w tej sprawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; ambasador Białorusi w Polsce został wezwany, nakreślono notę dyplomatyczną. Sytuacja jest bardzo dynamiczna – podkreślił.

Piotr Duda oświadczył, że działania Związku nie są polityką, ale stanowią pomoc humanitarna. – Jedna organizacja społeczna jaką jest związek zawodowy przekazuje drugiej organizacji związkowej pomoc humanitarną. To nie jest polityka, to jest pomoc, jaka niejednokrotnie przejeżdżała przez granicę dlatego dziwimy się, dlaczego kierowca stoi już 20 godzin na granicy. Nam też zależy na tym człowieku, on stoi już tam tyle czasu bez posiłku, bez wody– mówił.