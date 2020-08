Wulgarny gest i przekaz od "kolegów z więzienia". Michał Sz.: Polsko ty hóju

Sąd zwolnił Michała Sz. vel Małgorzatę "Margot" Sz. z aresztu tymczasowego. Agresywny aktywista LGBT został zatrzymany 7 sierpnia w związku z zarzutami o naruszenie nietykalności cielesnej oraz zniszczenie mienia. Już wczoraj na facebookowym profilu "Stop bzdurom" opublikowano jego zdjęcie. Wykonuje na nim wulgarny gest.

"POLSKO TY HÓJU PRZESTAŃ MI MARGOT ARESZTOWAĆ" – tak zaczyna się zamieszczony wczoraj wpis.

W dalszej części opublikowano przekaz od Michała Sz. "Koledzy z więzienia kazali przekazać, że Ziobro jest jeb*** ch****. Niniejszym to czynię. Do zobaczenia ziomeczki - jeszcze do was wrócę" – czytamy.

Agresywny aktywista LGBT dzieli się swoimi wrażeniami z aresztu i komentuje wydarzenia, które w tym czasie miały miejsce. "Było... głównie nudno, będę opowiadać na dniach. Ale dowiaduję się o wszystkim co wyczyniałyście w ciągu ostatnich tygodni i jestem pełna podziwu! Dziękuję za te DZIKIE ilości wyrazów solidarności. Jesteście wspaniałe społeczności queer - nie wątpcie w swoją siłę" – dodano.

"Margot" zapowiada, że więcej informacji będzie udzielał mediom w przyszłym tygodniu. "Na razie dajcie mi czas na czas z przyjaciółkami, miłość, seks i jedzenie" – wskazał.

Czytaj także:

"Wizjoner z Białegostoku...". Polityk Konfederacji kpi z AndruszkiewiczaCzytaj także:

"Jak jest taki kozak...", "nie ma pani żadnego prawa". Spięcie Karolaka z dziennikarką