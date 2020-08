Obowiązkowe maseczki dla uczniów w szkolnym autobusie

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas w poniedziałek, przed dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021, wystosowali wspólny list do dyrektorów szkół dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

"Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Dokładamy wszelkich starań, aby szkoły i placówki funkcjonowały w tradycyjnej formule, a dzieci uczyły się razem ze swoimi rówieśnikami. Przygotowaliśmy odpowiednie wytyczne, które służą zapewnieniu w szkołach bezpiecznych warunków higienicznych. W stałym kontakcie są również dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, co w sytuacji ewentualnego zagrożenia umożliwi podjęcie szybkich i stosownych działań" – czytamy w liście.

"O bezpieczeństwo dzieci i młodzieży musimy zadbać także w drodze do i ze szkoły. Uczniowie, którzy korzystają z transportu publicznego, są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Te same zasady bezpieczeństwa obowiązują także w przypadku dowozu dzieci do szkół organizowanego przez wiele gmin na terenie całego kraju. W osłonę ust i nosa powinni być również wyposażeni kierowcy szkolnych autobusów. Stosowne wytyczne sanitarne w tym zakresie zostały opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Główny Inspektorat Sanitarny" – podano.

W wytycznych, które są załącznikiem do listu, zapisano, że pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego oraz ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

Ministrowie edukacji i infrastruktury oraz główny inspektor sanitarny zwrócili się w liście do dyrektorów, aby we współpracy z organami prowadzącymi szkoły zadbali o pakiet maseczek jednorazowych w każdym autobusie szkolnym. Z takich maseczek mogliby korzystać uczniowie, którzy w danym dniu nie będą mieli własnej osłony nosa i ust.

"W czasie epidemii szczególnie ważna jest współpraca i odpowiedzialne działanie, dlatego prosimy państwa o przekazanie tych informacji oraz wytycznych rodzicom i opiekunom uczniów" – wskazali.

