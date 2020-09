Jest decyzja rządu ws. "Czajki". Zostanie użyte wojsko, koszty musi ponieść miasto

Według doniesień PAP do pomocy władzom stoicy zostanie zaangażowane wojsko. Eksperci przekażą również dokumentację i elementy infrastruktury użyte podczas poprzedniej awarii, w 2019 roku. Wszelkie koszty interwencji będzie ponosiło miasto. Takie decyzje podjęto po spotkaniu sztabu kryzysowego w sprawie awarii w stolicy.

"Wojsko zbuduje most pontonowy, przekazana zostanie dokumentacja i elementy rurociągu z 2019 r., do dyspozycji będą też eksperci; koszty musi ponieść miasto – szef KPRM po spotkaniu sztabu kryzysowego ws awarii w warszawskiej oczyszczalni "Czajka" – informuje PAP.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował również, że zaprosił prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na spotkanie we wtorek po południu.

– Rząd udzieli pomocy w związku z prośbą prezydenta Trzaskowskiego. Zostanie zbudowany most pontonowy przez wojsko. Koordynować proces będzie MON – stwierdził Michał Dworczyk. – Most pontonowy to obiekt, na który wpływ mają warunki meteorologiczne. Jego funkcjonowanie będzie możliwe do mniej więcej połowy listopada. Wszystko będzie zależało od warunków pogodowych – dodał.

Do awarii kolektora przesyłającego ścieki do "Czajki" doszło w sobotę. Nieczystości trafią teraz do Wisły. To już druga awaria w tej oczyszczalni skutkująca zrzutem ścieków do rzeki. W związku z sytuacją Trzaskowski zwrócił się w poniedziałek do rządu o pomoc. Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział pozytywnie i podjął decyzję o udzieleniu wsparcia Warszawie.

To już druga taka sytuacja w "Czajce" skutkująca zrzutem ścieków do Wisły. Rok temu nieczystości tłoczono zastępczym rurociągiem, który ułożono na moście pontonowym zbudowanym przez wojsko. Według prezydenta Warszawy naprawa potrwa dłużej niż trzy miesiące. Wczoraj do tunelu, w którym doszło do awarii, weszli eksperci.

