Hiszpania, Czarnogóra, USA. Od dziś zakaz lotów do 44 krajów

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu lotów weszło w życie 2 września o północy. Rozporządzenie wprowadza do 15 września zakaz lądowania samolotów przewożących pasażerów cywilnych, wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium m.in. Czarnogóry, Hiszpanii, Albanii, Malty czy Stanów Zjednoczonych. Łącznie zakaz dotyczy 44 krajów.

Od 2 września do Polski nie będą mogły przylatywać samoloty z: Belize, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Brazylii, Bahrajnu, Eswatini, Hiszpanii, Meksyku, Izraela, Kataru, Kuwejtu, Libii, Albanii, Argentyny, Armenii, Chile, Dominikany, Ekwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Indii, Iraku, Kazachstanu, Kolumbii, Kosowa, Kostaryki, Libanu, Macedonii Północnej, Malediwów, Malty, Mołdawii, Namibii, Panamy, Paragwaju, Peru, Republiki Południowej Afryki, Salwadoru, Surinamu, Zielonego Przylądka, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Luksemburga, Boliwii, Bahamów.

Rząd tłumaczy, że wykaz państw i terytoriów, z których wykonywanie lotów jest objęte zakazami w ruchu lotniczym, został sporządzony w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control) według stanu na 24 sierpnia i co do zasady uwzględnia 14-dniową skumulowaną liczbę zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 60.

Czytaj także:

"Czujemy się jak osoba ochlapana przez autobus". Poseł PSL o koalicji z PiSCzytaj także:

"To była próba zabójstwa". Merkel o sprawie Nawalnego