Bliscy współpracownicy prezydenta na kwarantannie

Pracownicy Kancelarii Prezydenta RP i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa spotkali się z zespołem „Mazowsze” w sprawie organizacji tegorocznych dożynek prezydenckich. Później trafili na przymusową kwarantannę – czytamy.

Ze względu na ograniczenia związane z epidemię koronawirusa, coroczne tradycyjne dożynki z udziałem prezydenta odbędą się w zmienionej formule. Andrzej Duda będzie świętował nie tak jak zwykle z udziałem zespołu "Mazowsze" w Spale, ale w innym miejscu. Możliwe, że będzie to Warszawa. Jak informuje "Wprost", podczas przygotować do organizacji imprezy, bliscy współpracownicy prezydenta mieli mieć kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem.

"Przedstawiciele prezydent pojawili się w siedzibie "Mazowsza" w Otrębusach 10 sierpnia. To tam, w zastępstwie tradycyjnej lokalizacji w Spale, miały się odbyć tegoroczne uroczystości. W grupie, która odpowiadała za przeprowadzenie rekonesansu byli pracownicy Kancelarii Prezydenta RP i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo Andrzeja Dudy. Informację o spotkaniu oficjalnie potwierdziło nam Biuro Prasowe KPRP. „(…) Kancelaria Prezydenta RP informuje, że do spotkania przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP z przedstawicielami Zespołu „Mazowsze” doszło 10 sierpnia br”. – brzmi informacja przesłana przez służby prasowe Andrzeja Dudy. Jak udało nam się dowiedzieć nieoficjalnie, lista uczestników spotkania liczyła łącznie 21 nazwisk, z czego 9 osób ze strony KPRP oraz SOP" – opisuje portal.

– Takie spotkania to standardowa procedura, mająca służyć sprawdzeniu terenu i kwestiom organizacyjnym. Miejsce, w którym ma się pojawić prezydent musi być przez nas dokładnie prześwietlone, a ryzyka ograniczone do minimum, a nawet wyeliminowane – mówi "Wprost" osoba z otoczenia prezydenta.Tymczasem niedługo po jego zakończeniu przedstawiciele KPRP i SOP znaleźli się na przymusowej kwarantannie. Powodem były zakażenia w zespole "Mazowsze"

Kancelaria Prezydenta nie chce udzielić odpowiedzi na pytanie o stan zdrowia osób biorących udział w rozmowach: "Żądanie niedotyczące zasad funkcjonowania i działalności Prezydenta RP lub Kancelarii Prezydenta RP będącej organem pomocniczym Prezydenta RP, lecz obejmujące informacje o bieżącym stanie zdrowia uczestników spotkania – pracowników Kancelarii Prezydenta RP oraz przedstawicieli Zespołu „Mazowsze”, nie dotyczy sprawy publicznej i nie posiada statusu informacji publicznej, a jako takie nie jest objęte zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej".