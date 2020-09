Morawiecki: Dla mnie "Solidarność" to drugie imię Polski

Premier Mateusz Morawiecki przebywa dzisiaj z wizytą w województwie śląskim. Rano szef rządu wziął udział w mszy świętej z udziałem sygnatariuszy Porozumienia Jastrzębskiego i Porozumienia Katowickiego, a także odwiedził Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego Guido.

Popołudniu premier wziął udział w nadzwyczajnej sesji Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

– Świętujemy dzisiaj 40. urodziny Solidarności. Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten piękny jubileusz, który świętujemy – mówił Morawiecki podczas spotkania.

– „Solidarność” to coś więcej niż tylko hasło, coś więcej niż tylko związek zawodowy. Dla mnie „Solidarność” to drugie imię Polski. Dla mnie „Solidarność” to fenomen, który przekracza granice Polski – tłumaczył polityk.

– To nie tylko ruch społeczny w dziejach naszego państwa na zawsze już opisywany będzie jako wielki narodowo-społeczny ruch niepodległościowy, który miał na celu walkę o godne życie każdego człowieka w Polsce i nie tylko” – dodał premier.

