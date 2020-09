"Dalej będziemy chronili polskich obywateli". Resort zdrowia odpowiada na krytykę KE

Od 2 do 15 września obowiązuje zakaz połączeń lotniczych z 44 krajami m.in. Hiszpanią, Maltą, Mołdawią, Czarnogórą i Stanami Zjednoczonymi. Zakaz lotów skrytykowała w czwartek Komisja Europejska. Jak oświadczył rzecznik KE Christian Wigand, są inne środki, które są bardziej odpowiednie, by powstrzymywać rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Niedzielski podczas czwartkowej konferencji prasowej został zapytany, czy resort zdrowia "weźmie sobie do serca krytykę KE", czy wyda kolejne rekomendacje, by zamykać granice. Szef MZ wyjaśnił, że resort zdrowia podejmuje wszystkie decyzje dotyczące ograniczeń w lotach w ścisłej współpracy z innymi ministerstwami: m.in. aktywów państwowych i spraw zagranicznych. "To zawsze jest wypadkowa różnych punktów widzenia. Są oczywiście przesłanki zdrowotne. Tutaj trzeba ważyć różne ryzyka i konsekwencje" – podkreślił. Dodał, że tak było przy podejmowaniu decyzji o ograniczeniach w lotach.

"Z uwagą i pokorą przyjmujemy komentarz komisji, ale oczywiście będziemy dalej przede wszystkim chronili polskich obywateli" – powiedział.