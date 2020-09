Mazowieccy strażacy pomagają w transporcie środków ochrony indywidualnej

Jak podkreśliła mazowiecka straż pożarna, materiały z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych za pośrednictwem Poczty Polskiej są transportowane do jednostek Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

"Jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych dostarczają materiały bezpośrednio do placówek edukacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez szkoły na potrzeby uczniów i nauczycieli. W akcję zaangażowane są również powiatowe centra zarządzania kryzysowego oraz Wojska Obrony Terytorialnej" – czytamy w komunikacie.

Jak dodano, do czwartku na terenie woj. mazowieckiego strażacy wydali 1 792 000 sztuk maseczek oraz 93 768 sztuk 5-litrowych zbiorników płynu do dezynfekcji, co oznacza 468 840 litrów płynu.

W najbliższych dniach strażacy rozpoczną akcję dostarczania bezpłatnych środków ochrony indywidualnej do przedszkoli, które zgłosiły zapotrzebowanie w Ministerstwie Zdrowia poprzez specjalnie przygotowany formularz. – Dyrektor placówki powinien określić liczbę uczniów i nauczycieli pracujących w szkole lub przedszkolu. Dzięki temu Ministerstwo Zdrowia oszacuje wielkość dostawy – przekazał Kierzkowski.

