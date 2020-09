Semka ostro o Michale Sz.: "Margot" testuje, na ile można rżnąć frajerów

Piotr Semka był gościem "Salonu Dziennikarskiego" w TVP Info. Zapytany o sprawę "Margot" udzielił ostrej odpowiedzi. Wskazał nie tylko na to, że Michał Sz. jest osobą szukającą rozgłosu, na którym można zarobić, ale także na to, że Platforma Obywatelska stała się zakładnikiem coraz skrajniejszych postaci z kręgu ideologii LGBT i lewicy.

– "Margot" to jest ktoś, kto doskonale się bawi. Ktokolwiek zostanie wykreowany przez skrajną lewicę, PO idzie za nim jak cielę za swoim właścicielem. "Margot" to awanturnik, który testuje, na ile można rżnąć frajerów – stwierdził Semka.

Publicysta "Do Rzeczy" stwierdził również, że zapraszanie "Margot" do mediów i nadawanie jego postaci rozgłosu jest dowodem na słabą kondycję dziennikarstwa w Polsce. – To kpiny. Salonik pochyla się nad cwaną gapą, która wyciąga pieniądze – powiedział.

W ubiegły piątek sąd zwolnił Michała Sz. vel Małgorzatę "Margot" Sz. z aresztu tymczasowego. Aktywista LGBT został zatrzymany 7 sierpnia w związku z zarzutami o naruszenie nietykalności cielesnej oraz zniszczenie mienia.

Tego samego dnia na facebookowym profilu "Stop bzdurom" opublikowano zdjęcie aktywisty. Wykonuje na nim wulgarny gest. Zachowanie Michała Sz. wywołało falę komentarzy.

