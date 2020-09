Emilewicz opuści Porozumienie, żeby zostać w rządzie? RMF FM: Taki scenariusz jest mocno rozważany

Jarosław Gowin zadecydował, ze wróci do rządu. Taką informację podał na antenie TVN24 poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk. Spekulacje, co do powrotu byłego ministra nauki i szkolnictwa wyższego trwały w mediach od dłuższego czasu.

Włączenie Gowina do rządu rodzi pytanie o przyszłość Jadwigi Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie już mówi, że chce, żeby koalicjanci stracili po jednym resorcie, co spowodowałoby, że pozostałoby im tylko po jednym ministerstwie.

Jak donosi RMF FM, Prawo i Sprawiedliwość poważnie rozważa pozostawienie w rządzie Jadwigi Emilewicz, ale wcześniej musiałaby zrezygnować z członkostwa w partii Porozumienie Jarosława Gowina.

Obecnie trwają intensywne rozmowy liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie rekonstrukcji rządu i umowy koalicyjnej. Kolejne spotkanie przewidziane jest na czwartek. – Mogę tylko powiedzieć, że rozmowy trwają – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Czytaj także:

Gowin wróci do rządu? Emilewicz mówi o planachCzytaj także:

PiS szykuje kolejne zmiany w sądach. "Rz": Będą radykalneCzytaj także:

"Nikt tego nie rozumiał". Waszczykowski zdziwiony decyzją PiS