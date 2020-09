"Każdy lider partii, z wyjątkiem jednego szeregowego posła, jest w rządzie". Emilewicz o powrocie Gowina

– Każdy lider partii w obozie Zjednoczonej Prawicy powinien być – z wyjątkiem jednego szeregowego posła, jak wiemy, który taką rolę dla siebie wyznaczył – reprezentowany w rządzie, bo to jest jasne wskazanie, że lider partii jest w rządzie. Jeśli Jarosław Gowin zechce wrócić do rządu, to na pewno taki element zostanie zapisany na zakończenie negocjacji. Dzisiaj te negocjacje – z tego co wiem – koncentrują się nie na nazwiskach tylko na priorytetach programowych i na agendzie jesienno-zimowej oraz na dostosowaniu struktury rządu do tej agendy. Na nazwiska jest jeszcze za wcześnie – mówiła.

Zaznaczyła jednak, że "trudno wyobrazić sobie taką sytuację", że zwiększona zostanie ilość wicepremierów.

Emilewicz odniosła się również do wczorajszych doniesień RMF FM, które podało, że rozważany jest scenariusz, aby wicepremier i minister rozwoju odeszła z Porozumienia Jarosława Gowina i zachowała rangę wicepremiera.

– Nie, nie padła taka propozycja. Naprawdę nie rozmawiamy na ten temat – podkreśliła.