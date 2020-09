Poseł PSL bezlitosny dla Trzaskowskiego. "To kompletne bezhołowie"

Poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski był wczoraj gościem programu „Minęła Dwudziesta” na antenie TVP Info. Podczas rozmowy poruszono temat awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Do zdarzenia doszło w sobotę, 28 sierpnia. O awarii poinformował na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do Czajki. Właściwe służby już zostały poinformowane. Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab kryzysowy – po posiedzeniu i pierwszych ustaleniach poinformujemy o skali problemu i dalszych działaniach" – napisał w sobotę na swoim profilu Trzaskowski.

Poseł PSL jednoznacznie ocenił działania Ratusza ws. awarii. – Przepraszam bardzo… Nie mieszam do tego polityki, ale jeśli chodzi o zarządzanie, to jest to kompletne bezhołowie – powiedział.

Wskazał również, co powinien był zrobić Trzaskowski, aby uniknąć takiej sytuacji. Bartoszewski jest zdania, że to złe zarządzanie w ostatnich miesiącach doprowadził to obecnej awarii. – Wyraźnie widać, że ta stara rura, która uległa awarii, nie będzie się nadawała do użytku. To kwestia, która też powinna była się rozpocząć 12 miesięcy temu a nie teraz – stwierdził.

– Powinno być natychmiast ustalone, dlaczego ta awaria nastąpiła, a do tej pory tego nie wiemy. Dwanaście miesięcy jest stracone, to się powinno robić natychmiast – dodał.

