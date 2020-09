Woś: Chcemy zakazać promowania ideologii LGBT na uczelniach

Polityk był pytany w Radiu Plus, jakie sprawy chce do agendy programowej Zjednoczonej Prawicy wprowadzić partia Zbigniewa Ziobry.

– Czas zrealizować to wszystko, co zapowiadaliśmy od 2015 roku. Są jeszcze sprawy, które nie zostały zrealizowane, jak dekoncentracja mediów, kwestie związane ze wsparciem dla rodziny, kwestie związane z zakazem promowania ideologii LGBT na uczelniach, czy prowadzenie różnych studiów gender studies – powiedział Woś.

Dopytywany, czy ma na myśli ustawowy zakaz promowania ideologii LGBT, minister odpowiedział, że "o szczegółach można mówić, siedząc nad projektami". – Odnosi się to do ograniczenia finansowania programów, które w daleko idący sposób deprawują też młodych w szkołach. Na to nie powinno być zgody państwa polskiego. Państwo powinno kształtować agendą służącą umacnianiu polskości i więzi rodzinnych, bo silna rodzina to silna Polska i mamy to na sztandarach od zawsze – podkreślił Woś.

Zapowiedział również, że w ciągu najbliższych kilku dni przedstawi projekt ustawy dotyczący organizacji i finansowania parków narodowych. – Dotacje budżetowe wystarczają na najpilniejsze potrzeby, a czasem i na to nie. To wynika z pewnych zaszłości z lat 90-tych, że parki właściwie ustawiają się w kolejce i proszą NFOŚ, tak nie powinno być, finansowanie powinno być stabilne – ocenił minister.

