Które państwa będą objęte zakazem lotów? Jest wstępna lista

Z listy wypadły m.in. Albania, Malta, Rumunia czy Indie. Jest za to Francja, co ma związek z dużym zrostem nowych zachorowań. – Tam było prawie 120 przypadków - a więc znacząco powyżej nawet tej podwyższonej granicy 90 przypadków - na 100 tys. mieszkańców. Dla porównania: w Polsce to jest niewiele ponad 20, więc statystycznie (we Francji - przyp. red.) jest 6 razy większe ryzyko zakażenia – tłumaczył Marcin Horała, wiceminister infrastruktury.

Ostateczny kształt list ma powstać w przyszłym tygodniu. Na razie znalazły się na niej następujące kraje: 7 europejskich (Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Francja, Hiszpania, Kosowo, Luksemburg i Mołdawia), 7 azjatyckich (Bahrajn, Irak, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Malediwy), 8 z Ameryki Środkowej i Północnej (Bahamy, Belize, Honduras, Gwatemala, Kostaryka, Panama, USA) 8 z Ameryki Południowej (Argentyna, Boliwia, Chile, Brazylia, Kolumbia, Paragwaj, Peru i Surinam) i 2 z Afryki (Namibia i Republika Zielonego Przylądka).

