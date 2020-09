Kuczyński: Rządy PiS to okupacja państwa

"Najśmieszniejsze jest to, że w kilkunastoletniej wojnie kaczystów z platfusami nie chodzi o nic. Konflikt sprowadza się do tego, kto obejmie tłuste stanowiska, zwłaszcza w spółkach skarbu państwa" – napisał na Twitterze prof. Stanisław Żerko, historyk z Instytutu Zachodniego bardzo aktywny w mediach społecznościowych.

Kiedy pod wpisem profesora wywiązała się dyskusja, Żerko opublikował kolejny tweet, w którym wyjaśnił, że o "wojnie kaczystów z platfusami" pisał z ironią. "Ale to jest tak naprawdę nie najśmieszniejsze, lecz najbardziej tragiczne" – stwierdził.

Na ten wpis historyka zareagował Waldemar Kuczyński. "To jest fałszywy, krzywdzący dla antypisowskiej strony obraz. Nie ma symetrii z korzystaniem z władzy przez PO i PSL, a faktyczną okupacją państwa odebranego połowie narodu zmienionego we wroga, przy oklaskach reszty. To kiedyś odbije, oby nie krwawo" – napisał były minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.